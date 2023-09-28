Под Архангельском в ДТП с пассажирским автобусом пострадали четыре человека

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии

АРХАНГЕЛЬСК, 28 сентября. /ТАСС/. Четыре человека пострадали при столкновении ВАЗ-2112 и пассажирского автобуса рядом с поселком Лесная Речка под Архангельском, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.

"Около 08:00 мск поступила информация о столкновении легкового автомобиля ВАЗ-2112 и пассажирского автобуса. В результате ДТП пострадали четыре человека: три - из автобуса, один - из легкового автомобиля. Силами Архангельской областной службы спасения им. И. А. Поливаного и ПЧ-94 проведена деблокация пострадавшего из легкового автомобиля", - сказали в пресс-службе.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.