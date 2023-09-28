Депутата муниципального совета Рыбинска задержали по делу о коррупции

Виктор Тамаров также является генеральным директором ООО "Рыбинская генерация"

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Депутат муниципального совета Рыбинска Виктора Тамарова задержан по подозрению в коррупции. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

"Тамаров задержан по подозрению в получении взятки", - рассказал собеседник агентства.

В этом году Тамаров победил на выборах в муниципальный совет Рыбинска по одномандатному округу. Также он является генеральным директором ООО "Рыбинская генерация".

Ранее Тамаров получил условный срок за злоупотребление полномочиями. Позднее его амнистировали.