28 сентября, 07:53,
обновлено 28 сентября, 08:15

В Испании подросток ранил ножом учителей и учеников в школе

Национальная полиция страны сообщила, что пострадали пять человек

МАДРИД, 28 сентября. /ТАСС/. Несовершеннолетний ранил холодным оружием преподавателей и учеников в школе в испанском автономном сообществе Андалусия. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в национальной полиции Испании.

"14-летний [подросток] напал с холодным оружием на трех преподавателей и двух учеников", - пояснили в правоохранительных органах. Там не уточнили, в каком состоянии находятся пятеро пострадавших.

Инцидент произошел в муниципалитете Херес-де-ла-Фронтера. По данным агентства EFE, 14-летний нападавший уже задержан.

Мотивы подозреваемого не уточняются.

В новость внесены изменения (11:15 мск) - добавлена информация о пострадавших, меняется источник. 

Теги:
Испания
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