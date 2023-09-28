СК завершил следствие по делу Парасюка о нападении на генконсульство РФ

Уголовное дело в отношении народного депутата Верховной Рады Украины VIII созыва направлено для решения вопроса о передаче в суд

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета РФ завершили расследование уголовного дела в отношении народного депутата Верховной Рады Украины VIII созыва Владимира Парасюка о нападении на генконсульство РФ на Украине.

"Главным следственным управлением Следственного комитета России завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Украины Владимира Парасюка. Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на служебное помещение лиц, пользующихся международной защитой), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), ст. 329 УК РФ (надругательство над государственным флагом Российской Федерации)", - говорится в сообщении СК РФ.

По данным следствия, депутат Верховной Рады Украины Владимир Парасюк, разделяя антироссийские позиции, с целью осложнения международных отношений 9 марта 2016 года принял участие в акции, организованной радикальными структурами Украины во Львове. В ходе этого генконсульство России подверглось нападению. Парасюк незаконно проник на территорию российского представительства, где сорвал с флагштока флаг Российской Федерации, вынес его к митингующим и растоптал ногами. При этом Парасюк публично призывал присутствующих совершить аналогичные насильственные действия в отношении дипломатического учреждения и его сотрудников.

"Уголовное дело в отношении Парасюка направлено для решения вопроса о передаче в суд. Парасюк объявлен в международный розыск. Следственный комитет России продолжает работу по выявлению лиц, участвовавших в нападениях на дипломатические учреждения России, и привлечению их к уголовной ответственности", - рассказали в СК.