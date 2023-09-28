28 сентября, 12:02
Военная операция на Украине

В Харьковской области сообщили о повреждении зернохранилищ при обстреле ВСУ

Кроме того, повреждения получила сельскохозяйственная техника, отметил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Украинские военные нанесли удар по фермерским предприятиям на подконтрольной РФ территории Харьковской области, повреждены зернохранилища и сельскохозяйственная техника. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Были нанесены удары по фермерским предприятиям, которые находятся в тыловых районах. Есть попадания в зернохранилища и по сельскохозяйственной технике. Результат подлого удара украинских преступников - большие убытки для наших аграриев", - написал он в своем Telegram-канале. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация