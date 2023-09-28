В Харьковской области сообщили о повреждении зернохранилищ при обстреле ВСУ

Кроме того, повреждения получила сельскохозяйственная техника, отметил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Украинские военные нанесли удар по фермерским предприятиям на подконтрольной РФ территории Харьковской области, повреждены зернохранилища и сельскохозяйственная техника. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

"Были нанесены удары по фермерским предприятиям, которые находятся в тыловых районах. Есть попадания в зернохранилища и по сельскохозяйственной технике. Результат подлого удара украинских преступников - большие убытки для наших аграриев", - написал он в своем Telegram-канале.