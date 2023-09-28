Дугин пришел на суд по делу соучастников убийства его дочери

Философ является потерпевшим по делу

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Философ Александр Дугин пришел в Нагатинский суд Москвы, где проходит процесс над соучастниками убийства его дочери Дарьи, сообщает корреспондент ТАСС.

Дугин является потерпевшим по делу, судья Наталья Борисенкова в начале заседания разъяснила ему, что он имеет право на гражданский иск к подсудимым. "Мне все понятно", - сказал он.

По делу проходит бывший сотрудник МВД Иван Рыбин и ранее судимый Даниил Чоудхури. Оба они обвиняются по ч. 1 и 2 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица). Бывшему работнику органов внутренних дел также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года Чоудхури разместил в мессенджере объявление о сборе конфиденциальной информации о Дугиной. В тот момент Рыбин занимал должность государственного инспектора ГИБДД и имел доступ к информационной системе Госавтоинспекции. Он получил сведения о личной жизни Дарьи Дугиной и продал их за 3 350 рублей. Чоудхури отправил полученную информацию неустановленным лицам.

Рыбин вину признает, но подчеркивает, что не был осведомлен о цели сбора информации о Дугиной и не знал, что готовится ее убийство.