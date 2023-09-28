Жители 50 многоквартирных домов Анапы остались без горячей воды

По информации муниципального центра управления города, специалисты АО "Теплоэнерго" приступили к ремонтным работам

КРАСНОДАР, 28 сентября. /ТАСС/. Авария на участке магистральной тепловой сети произошла в четверг в Анапе, в результате временно ограничена подача горячей воды, в зоне отключения жители 50 многоквартирных домов. Об этом сообщил муниципальный центр управления Анапы.

"В связи с произведением срочных ремонтно-восстановительных работ на участке магистральной тепловой сети с 14:00 четверга прекращено горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов", - говорится в сообщении.

Согласно перечню улиц, который приводится в сообщении управления, в зону отключения попали жители 50 многоквартирных домов города-курорта Анапы. Информацией о количестве людей, которые попали в зону отключения горячей воды, АО "Теплоэнерго" не располагает.

По информации муниципального центра управления Анапы, специалисты АО "Теплоэнерго" приступили к ремонтным работам. Планируемое время завершения ремонтных работ - 24:00 четверга.