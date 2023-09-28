В Саратовской области в массовом ДТП на мосту пострадали четыре человека

В больницу после аварии доставили двух мужчин и двух женщин

САРАТОВ, 28 сентября. /ТАСС/. Три автомобиля, в том числе грузовой, столкнулись на мосту в Балакове Саратовской области. В результате госпитализировали четырех человек, сообщили в областной службе спасения.

"В 17:05 (16:05 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Балакове на мосту 30 лет Победы произошло столкновение трех автомобилей: грузовой Газели, Lada Largus и ВАЗ-2112. Прибывшие на место спасатели областной службы спасения деблокировали пострадавших из автомобилей. Четыре человека госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Как уточнили в облспасе, в больницу доставили двух мужчин и двух женщин.