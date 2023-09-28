28 сентября, 15:38
Военная операция на Украине

Село в приграничном районе Курской области дважды обстреляли со стороны Украины

Жители не пострадали

КУРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Село Веселое в приграничном Глушковском районе Курской области дважды в четверг подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, пострадавших нет.

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Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня днем со стороны Украины дважды обстреляно село Веселое в Глушковском районе. Зафиксировано три прилета, в результате чего повреждены крыши, окна и фасады в шести домовладениях", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

В результате атак жители села не пострадали. Власти окажут помощь в восстановлении и ремонте имущества. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичУкраинаРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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