Село в приграничном районе Курской области дважды обстреляли со стороны Украины

Жители не пострадали

КУРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Село Веселое в приграничном Глушковском районе Курской области дважды в четверг подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, пострадавших нет.

Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня днем со стороны Украины дважды обстреляно село Веселое в Глушковском районе. Зафиксировано три прилета, в результате чего повреждены крыши, окна и фасады в шести домовладениях", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

В результате атак жители села не пострадали. Власти окажут помощь в восстановлении и ремонте имущества.