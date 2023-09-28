В Саратовской области в ДТП с фурой погиб ребенок

Пострадали четыре человека

САРАТОВ, 28 сентября. /ТАСС/. Фура и легковой автомобиль столкнулись в Вольском районе Саратовской области. В результате погиб ребенок, еще четыре человека, включая двух детей, пострадали, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

"По предварительным данным, в 19:12 [18:12 мск] в службу "112" поступило сообщение о том, что в Вольском районе вблизи поселка Сенной произошло столкновение фуры и [легкового автомобиля] Skoda. В результате ДТП в легковом автомобиле погиб ребенок 13 лет. Пострадали: мужчина, женщина и двое детей 4 и 16 лет. Пострадавшим оказывается медицинская помощь с последующей госпитализацией", - написал Юрин.

На месте аварии работают экстренные службы, ее обстоятельства выясняются.