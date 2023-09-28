28 сентября, 17:50
Военная операция на Украине

Сухая трава загорелась на площади около 2 га из-за обстрела села под Белгородом

По данным главы администрации Волоконовского района Сергея Бикетова, пострадавших и угрозы населенному пункту нет

ТАСС, 28 сентября. Сухая трава на площади около 2 га загорелась из-за обстрела Вооруженными силами Украины села Тишанка Волоконовского района Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Волоконовского района Сергей Бикетов.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших и разрушений нет. В результате прилета ствольной артиллерии загорелась сухая трава. Площадь возгорания составляет порядка 2 га", - написал он.

Глава района добавил, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения, угрозы распространения огня для населенного пункта нет. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
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