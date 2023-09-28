28 сентября, 18:33

Рейс авиакомпании Utair из Ханты-Мансийска в Сургут задержали из-за плохих метеоусловий

По данным прокуратуры, пассажиров разместили в гостинице

ТАСС, 28 сентября. Рейс по маршруту Ханты-Мансийск - Сургут задержали из-за позднего прибытия и плохих метеоусловий. Предполагаемое время вылета 8:00 (6:00 мск) 29 сентября, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По данным онлайн-табло аэропорта Ханты-Мансийска рейс должен был вылететь в 16:20 (14:20 мск), задержка рейса составляет 15 часов 40 минут.

"В аэропорту Ханты-Мансийска задержан к вылету рейс номер TUM116 авиакомпании Utair, следующий по маршруту Ханты-Мансийск - Сургут. Причина задержки - позднее прибытие воздушного судна и плохие метеоусловия. Вылет запланирован на 8:00 (6:00 мск) 29 сентября", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что пассажиров разместили в гостинице, обеспечили питанием и напитками. С целью недопущения нарушений прав пассажиров Сургутская транспортная прокуратура осуществляет контроль за оказанием услуг пассажирам. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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