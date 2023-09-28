28 сентября, 20:10,
обновлено 28 сентября, 20:29

В Ленобласти произошел пожар в ангаре мебельного производства

Информация о пострадавших не поступала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Пожар в ангаре мебельного производства в Ленинградской области тушат по повышенному номеру сложности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе комитета правопорядка и безопасности региона.

"С места подан ранг 1-бис. В здании мебельного производства горит внутренняя обстановка бытовых помещений ангара, в котором хранится мебельный лак в бочках. Ангар кирпичный, размером 60 на 40 м, высотой 6 м. Со слов представителей предприятия, в ангаре людей нет", - отметили в комитете.

Точная площадь возгорания не называется. Уточняется, что на данный момент, информация предварительная. Информация о пострадавших не поступала.

Позже в комитете уточнили, что по состоянию на 23:02 мск площадь возгорания составляла 150 кв. м.

Сообщение о пожаре в деревне Разбегаево Ломоносовского района поступило 28 сентября в 21:05 мск. На месте работают специалисты ГКУ "Леноблпожспас" и МЧС России. 

Теги:
РоссияЛенинградская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация