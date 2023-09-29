В ДТП в Воронежской области погиб один человек

Еще трое пострадали

ВОРОНЕЖ, 29 сентября. /ТАСС/. Легковой автомобиль Volkswagen Bora столкнулся с грузовиком MAN с прицепом под Воронежем. В результате ДТП погиб один человек и еще трое с ранениями доставлены в больницу. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров, 49-летняя жительница Воронежа и 53-летний житель Ставропольского края, получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение. 25-летний житель областного центра, пассажир иномарки, скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

По данным полиции, ДТП произошло в 03:10 мск в Бобровском районе на 609-м км автодороги М-4 "Дон". По предварительным данным, 47-летний водитель автомобилях Volkswagen Bora из Ставропольского края не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося грузового автомобиля MAN с прицепом под управлением 37-летнего местного жителя. "Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении ГУ МВД по региону.