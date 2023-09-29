Жителя Астрахани приговорили к 11 годам колонии за попытку взрыва здания ГУ МВД

Мужчина является участником запрещенной организации "Исламское государство"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сентября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жителя Астрахани за попытку взрыва зданий автовокзала и ГУ МВД России по Ставропольскому краю к 11 годам колонии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Состоялось оглашение приговора в отношении Ермолаева А. В., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической), ч. 1 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 205 (теракт), ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ <...>) УК РФ. <…> Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, со штрафом в размере 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подсудимый в апреле 2022 года записал на мобильный телефон и отправил свою присягу на верность лидеру международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Условием его принятия стала организация взрывов в зданиях автовокзала и ГУ МВД Ставропольского края.

Для совершения терактов подсудимый купил компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и принес их в арендуемую квартиру. Довести задуманное до конца не смог, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Приговор в законную силу не вступил.