В ДТП в Приангарье пострадали пять человек

Пострадавшие госпитализированы

ИРКУТСК, 29 сентября. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Авария произошла на 1772-м км федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" неподалеку от поселка Михайловка. Установлено, что водитель, управляя автомобилем "Нива", совершил столкновение с автомобилем Toyota Vista, за рулем которого находился 30-летний мужчина. В результате аварии пострадали водитель и двое пассажиров автомобиля "Нива", которые, по предварительным данным, находились в состоянии алкогольного опьянения. Также пострадали водитель и пассажир автомобиля Toyota Vista", - говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб.