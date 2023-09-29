ВСУ обстреляли село Дорогощь в Белгородской области

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадавших нет

ТАСС. 29 сентября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Дорогощь Грайворонского округа Белгородской области, пострадавших нет.

В результате обстрела повреждены два частных дома, здание школы и автомобиль, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Вооруженные силы Украины обстреляли село Дорогощь Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены два частных жилых дома - выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы - и один автомобиль. Также повреждения имеются в здании местной школы", - написал он.

Гладков уточнил, что в Грайворонском округе учебный процесс проходит в дистанционном формате. "Сейчас на месте работают все оперативные службы, подомовой обход продолжается", - написал губернатор региона.