29 сентября, 09:59,
обновлено 29 сентября, 10:00
Военная операция на Украине

ВСУ обстреляли село Дорогощь в Белгородской области

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадавших нет

ТАСС. 29 сентября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Дорогощь Грайворонского округа Белгородской области, пострадавших нет.

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В результате обстрела повреждены два частных дома, здание школы и автомобиль, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Вооруженные силы Украины обстреляли село Дорогощь Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены два частных жилых дома - выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы - и один автомобиль. Также повреждения имеются в здании местной школы", - написал он.

Гладков уточнил, что в Грайворонском округе учебный процесс проходит в дистанционном формате. "Сейчас на месте работают все оперативные службы, подомовой обход продолжается", - написал губернатор региона. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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