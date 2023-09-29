В Астрахани маршрутка столкнулась с легковым автомобилем

Пострадали шесть человек

АСТРАХАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Столкновение легкового автомобиля с пассажирской "Газелью" произошло в Астрахани, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Астраханской области.

"Сегодня в результате столкновения на улице Софьи Перовской легкового автомобиля с пассажирской "Газелью" произошло дорожно-транспортное происшествие. Обстоятельства случившегося выясняются, есть пострадавшие пассажиры общественного транспорта. Прокурор области Сергей Фрост поставил на контроль процессуальную проверку в связи с ДТП", - говорится в сообщении с уточнением, что на место происшествия выехал прокурор Кировского района Астрахани Сергей Коновалов.

По данным ГУ МЧС России по Астраханской области, пострадали шесть человек. "В 13:07 в ЕДДС Астрахани по системе "112" поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля BMW и маршрутного такси "Газель" в Кировском районе Астрахани. В результате столкновения шесть человек пострадали", - сказали в пресс-службе.

В новость были внесены изменения (14:14 мск) - добавлены данные о пострадавших.