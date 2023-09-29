Россиянин утонул в море у острова Пхукет

Генеральный консул России в провинции Пхукет Владимир Соснов сообщил, что инцидент произошел на пляже Банг Тао

БАНГКОК, 29 сентября. /ТАСС/. Россиянин утонул во время купания в море у берегов острова Пхукет в Таиланде. Как сообщил ТАСС генеральный консул России в провинции Пхукет Владимир Соснов, инцидент произошел на пляже Банг Тао в четверг.

"Мы подтверждаем гибель российского гражданина. Семье погибшего оказывается консульская помощь в подготовке документов для репатриации тела на родину", - сказал Соснов.

По данным газеты The Phuket News, россиянина и еще двоих туристов унесло в море обратным течением, последних удалось спасти. Гражданина РФ без сознания спасатели вытащили на берег и начали оказывать ему первую медицинскую помощь. Мужчина скончался по дороге в больницу.

Местные власти обращают внимание на то, что отдыхающие часто игнорируют предупреждения об опасности купания в море в сезон дождей, который длится с апреля по ноябрь. Именно в этот период обратные течения особенно распространены в Таиланде.