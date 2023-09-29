Глава Кузбасса попросил Бастрыкина взять на контроль дело Героя России об убийстве девушки

По версии следствия, Ирек Магасумов выстрелил случайно в состоянии алкогольного опьянения

КЕМЕРОВО, 29 сентября. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев попросил главу СК РФ Александра Бастрыкина взять на контроль дело Героя России Ирека Магасумова, который находится в СИЗО по делу об убийстве девушки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Цивилев. Кузбасс".

"Я действительно направлял письмо на имя Александра Бастрыкина. Обратил внимание на ход следствия по делу Героя России Ирека Магасумова и высказал просьбу о том, чтобы оно было взято Александром Ивановичем под личный контроль", - приводятся в сообщении слова Цивилева.

Уточняется, что Магасумов проходит службу в 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, которая дислоцируется в кемеровском городе Югре.

В свою очередь депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что подполковник Ирек Магасумов с августа находится в СИЗО. По его словам, в его деле "есть явка с повинной другого офицера", который признался, что случайно выстрелил в девушку. Сам Магасумов просит вернуть его в зону спецоперации. При этом уголовное дело истребовано для проверки в Главное военное следственное управление СК РФ.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Луганске задержали подполковника Магасумова, которого обвиняют в убийстве девушки. По версии следствия, мужчина выстрелил случайно в состоянии алкогольного опьянения. При этом защита считает, что курок спустил его сослуживец, когда убирал свое оружие.