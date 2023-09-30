В Шотландии исторический паровоз врезался в поезд

В результате пострадали пятеро человек, сообщает газета The Scottish Sun

ТАСС, 30 сентября. Поезд и исторический паровоз Flying Scotsman ("Летучий шотландец") столкнулись на северо-востоке Шотландии, пять человек пострадали. Об этом сообщила газета The Scottish Sun.

"Около семи часов вечера (21:00 по мск) в пятницу, 29 сентября 2023 года, мы получили сообщение о столкновении двух поездов на железнодорожной станции Авимор, - передает газета слова представителя полиции. - На месте работают службы неотложной помощи, два человека доставлены в больницу Рейгмор". Согласно предварительным данным, паровоз врезался в неподвижный поезд.

По информации полицейского, троим пострадавшим помощь оказана на месте. Полиция расследует обстоятельства происшествия.

Недавно отреставрированный "Летучий шотландец" представили публике в 2022 году перед серией мероприятий, приуроченных к столетнему юбилею его создания. Он принадлежит Национальному железнодорожному музею в Йорке.