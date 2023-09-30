Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в центре Москвы

Виновнику аварии грозит до семи лет лишения свободы

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Столичное управление МВД также возбудило уголовное дело после ДТП в центре Москвы, где водитель Mercedes сбил людей на тротуаре и отказался проходить медицинское освидетельствование.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По данному факту следователем следственной части следственного управления УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). 32-летний водитель автомашины задержан", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ранее СК возбудил дело по ч. 1 той же статьи, которая предусматривает ответственность в виде лишения свободы до двух лет за ДТП с пострадавшими. Как отметили в столичной прокуратуре, с учетом того, что водитель Mercedes отказался от прохождения медосвительствования его действия подлежат квалификации по п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (отказавшимся от прохождения медицинского освидетельствования).