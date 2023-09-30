Покушавшийся на жизнь губернатора Херсонской области скрылся от правосудия

По словам Владимира Сальдо, "в таком формате жизнь для этого человека хуже, чем смерть"

ГЕНИЧЕСК, 30 сентября. /ТАСС/. Злоумышленник, в 2022 году покушавшийся на жизнь губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, скрылся от правосудия и наказание не понес, сообщил в интервью телеканалу "Таврия" сам глава региона.

"Человека купили за очень большие деньги. Он вернулся на тот момент с территории Украины, начал работать с нами вместе, но ему удалось совершить отравление, которого я конечно же не ожидал. <…> К сожалению, человек пока не понес юридического наказания. Но я уверен, что в таком формате жизнь для этого человека хуже, чем смерть. Потому что человек находится далеко от нашей земли, оторванный полностью от всего", - сказал Сальдо. Он отметил, что после покушения уже полностью окреп и вернул свои силы.

Губернатор также рассказал, что на его жизнь не раз покушались, используя взрывные устройства, при этих терактах погибли несколько его товарищей.

Сальдо 4 августа 2022 года сообщил о своей госпитализации после обследования. Его лечили в токсикологическом отделении в НИИ им. Н.В. Склифосовского в Москве. В Минобороны РФ 20 августа сообщали, что идет расследование по факту применения боевых отравляющих веществ против Сальдо.