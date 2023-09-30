В Дагестане загорелись 20 строений в населенном пункте Хутрах

Пострадавших нет

МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Пожарные тушат 20 строений, которые загорелись в населенном пункте Хутрах Цунтинского района Дагестана, пострадавших нет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

"В 15:47 мск по системе 112 поступило сообщение о пожаре в населенном пункте Хутрах Цунтинского района. В настоящее время огнем охвачено около 20 строений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет. В тушении пожара задействованы силы МЧС и местное население.