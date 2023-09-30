Богомаз сообщил о втором за сутки обстреле ВСУ приграничья Брянской области

Повреждения получили три жилых дома в Горожанке

ТАСС, 30 сентября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за субботу обстреляли Брянскую область, под обстрелом оказалось село Горожанка Суземского района, в нем повреждены три жилых дома. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"ВСУ обстреляли село Горожанка Суземского района. Пострадавших нет. Частично повреждены три жилых домовладения. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.

Утром в субботу Богомаз сообщал, что в результате атаки с украинской стороны в поселке Погар нарушено энергоснабжение, пострадавших нет. В настоящее время электроснабжение в Погаре восстановлено.