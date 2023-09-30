В Анталье в результате ДТП погибла россиянка

Еще четверо граждан РФ получили травмы

АНКАРА, 30 сентября. /ТАСС/. Одна россиянка погибла, еще четверо граждан РФ получили травмы в результате ДТП в турецкой курортной провинции Анталья. Об этом сообщило расположенное там генеральное консульство РФ.

"30 сентября в результате ДТП в районе Кунду, провинция Анталья, погибла гражданка России. Еще четверо россиян с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы Антальи. Двое из них в реанимации. Генконсульство России в Анталье выясняет подробности случившегося", - проинформировали дипломаты.