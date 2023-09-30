30 сентября, 18:30

Правительство Дагестана поможет восстановить сгоревшие в населенном пункте Хутрах дома

Глава республики Сергей Меликов сообщил, что на помощь пожарным пришли около 500 местных жителей

МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана окажут содействие в восстановлении домов в населенном пункте Хутрах Цунтинского района региона, где сгорели шесть строений. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

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"Предстоит выяснить точные причины возгорания, в этом тщательно разберутся ответственные службы. Но самое главное для нас - люди целы. А имущество мы обязательно восстановим общими силами. Прошу всех оказать все необходимое содействие специалистам, в том числе собрать необходимые документы", - написал Меликов.

Он отметил, что на помощь пожарным, задействованным в тушении возгорания, пришли около 500 местных жителей. "Ситуацию с пожаром в селе Хутрах Цунтинского района держу на личном контроле", - добавил глава Дагестана.

ГУ МЧС России по Дагестану сообщало, что в 15:47 мск по системе 112 поступило сообщение о пожаре в населенном пункте Хутрах Цунтинского района. Огнем было охвачено около 20 строений, сгорели шесть домов. В настоящий момент пожар уже локализован, пострадавших нет. 

Теги:
РоссияМеликов, Сергей АлимовичДагестан
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