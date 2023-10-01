NBC: в США в ДТП с грузовиком погибли пять человек

По данным телеканала, в результате аварии произошла утечка около 15 тыс. литров аммиака

ТАСС, 1 октября. Пять человек погибли, еще пятеро пострадали в ДТП с участием нескольких транспортных средств в центральной части американского штата Иллинойс. В результате аварии произошла утечка аммиака из грузовика, сообщил телеканал NBC.

По его информации, ДТП произошло в округе Эффингхем в пятницу вечером. Грузовик, который перевозил около 28 тыс. литров химического вещества, после столкновения перевернулся, в результате произошла утечка около 15 тыс. литров аммиака.

Как отмечает телеканал, из близлежащих районов эвакуировали около 500 человек. По данным Агентства по охране окружающей среды штата Иллинойс, приказ об эвакуации будет действовать как минимум до утра воскресенья.