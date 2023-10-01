Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Киргизии магнитудой 6,2

Эпицентр находился в 122 км на юг от Алма-Аты

АСТАНА, 1 октября. /ТАСС/. Сеть сейсмических станций Казахстана 1 октября в 03:30 (00:30 мск) зарегистрировала землетрясение магнитудой 6,2 в 122 км от Алма-Аты на территории Киргизии. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана.

"Эпицентр землетрясения расположен в 122 км на юг от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 11.8. Магнитуда MPV 6,2", - говорится в сообщении.

По данным сейсмологов, землетрясение ощущалось в Алма-Ате силой два-три балла. Информация о разрушениях и жертвах не поступала.