На юге Руана после пожара обрушились два многоэтажных дома

По предварительным данным, в результате происшествия жертв нет

ПАРИЖ, 1 октября. /ТАСС/. Пожар в двух многоэтажных домах на юге Руана привел к их обрушению в ночь на воскресенье. Об этом сообщил мэр города Николя Майе-Россиньоль.

"Пожар начался примерно в 18:00 (19:00 мск) в субботу на первом из восьми этажей заброшенного здания серии "Сталь и стекло". Позже огонь перекинулся на соседнее здание, оба впоследствии обрушились", - говорится в сообщении мэрии.

По предварительным данным, в результате происшествия жертв удалось избежать несмотря на то, что, по подозрению властей, в домах кто-то мог проживать нелегально. Здания постройки 1970-х годов стояли заброшенными с 2018 года, когда власти решили расселить их жителей из-за наличия асбеста в конструкциях.

И хотя по официальным данным дым от пожара не привел к превышению норм токсичных веществ в городе, мэрия потребовала провести дополнительную проверку. В ожидании результатов, которые должны прийти в ближайшие два-три дня, власти решили временно закрыть расположенные поблизости детские сады.