В Сочи шесть самолетов перенаправили на запасные аэродромы из-за сбитого БПЛА

По словам мэра города Алексея Копайгородского, в Сочи все штатно

ТАСС, 1 октября. Шесть самолетов, которые должны были прибыть в аэропорт Сочи в воскресенье утром, перенаправили на запасные аэродромы из-за сбитого над Краснодарским краем беспилотного летательного аппарата.

"Утром 1 октября в аэропорту Сочи вводилось временное ограничение полетов. Шесть рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. С 08:20 [мск] аэропорт работает в штатном режиме на прилет и вылет. Для обслуживания повышенного пассажиропотока усилены все службы аэропорта, работает оперативный штаб", - говорится в Telegram-канале пресс-службы аэропорта.

Как уточнил в своем Telegram-канале мэра Сочи Алексей Копайгородский, в городе ситуация спокойная. "Сегодня около 8:00 дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края уничтожен беспилотный летательный аппарат. В целях обеспечения безопасности в международном аэропорту Сочи вводилось временное ограничение полетов. В Сочи все штатно", - написал он.

Как сообщали ранее в Минобороны России, российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Краснодарского края.