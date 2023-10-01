1 октября, 07:06

В селе Хутрах в Дагестане ввели режим ЧС после крупного пожара

Погорельцев разместили в сельской школе или у родственников

МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. Режим ЧС ввели в селе Хутрах в Дагестане, где ранее загорелись 20 строений на площади около 800 кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Цунтинского района.

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"Введен режим ЧС, ущерб пока оценивается, на месте работают специалисты МЧС", - сказали в пресс-службе.

Погорельцам оказали медпомощь, они находятся у родственников. Нескольким семьям выделили комнаты в сельской школе.

Пожар начался 30 сентября, его потушили в ночь на 1 октября. По данным единой диспетчерской службы Цунтинского района, полностью сгорели шесть жилых домов. Еще несколько жилых и нежилых строений были охвачены огнем частично. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил ответственным органам помочь местным жителям с восстановлением домов. 

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