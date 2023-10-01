Следствие потребовало арестовать подозреваемого в коррупции мэра Печоры в Коми

19 сентября Валерий Серов заявлял, что заключил контракт с Минобороны России и 1 октября отправится служить

СЫКТЫВКАР, 1 октября. /ТАСС/. Следствие ходатайствовало об аресте мэра города Печоры Республики Коми Валерия Серова, подозреваемого в получении крупной взятки, сообщила пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

"Материал по ходатайству следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы муниципального района "Печора" - руководителя администрации Валерия Серова поступил в суд", - сообщила пресс-служба.

Серова задержали утром 30 сентября. При этом еще 19 сентября он сообщал, что заключил контракт с Минобороны России и 1 октября отправится служить. Возбудили уголовное дело в отношении Серова и его бывшего первого заместителя Андрея Канищева. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере за совершение незаконных действий, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, фигуранты, действуя группой по предварительному сговору, получили от индивидуального предпринимателя незаконное денежное вознаграждение за совершение действий в его пользу, в том числе за предоставление возможности выполнения работ по муниципальным контрактам на ремонт, благоустройство, обустройство объектов и мест общего пользования в городе.

Канищев с августа 2022 года содержится под стражей по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть. По данным следствия, 20 августа 2022 года Канищев на Юбилейной площади Печоры во время конфликта ударил потерпевшего, из-за чего тот упал и ударился головой, а позже умер. В апреле 2023 года следственное управление СК РФ по Коми сообщало о возбуждении уголовных дел о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), получении и даче взятки (ст. 290, 291 УК РФ). В качестве обвиняемых по уголовному делу, объединенному в одно производство, проходят Канищев, печорский предприниматель Олег Курашов и эксперт муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" (МКУ "УКС"), его фамилия не называлась.

По данным следствия, Канищев во время работы в администрации муниципалитета в нарушение закона лоббировал интересы предпринимателя. В 2021 году с коммерсантом были заключены муниципальные контракты, по которым подписаны акты приемки выполненных работ и предпринимателю перечислено более 5 млн рублей. При этом выявили несоответствие фактически выполненных работ с отраженным в документации на сумму более 2 млн рублей. За покровительство и незаконные действия Канищев получил от бизнесмена взятку в виде смартфона ценой 170 тыс. рублей.