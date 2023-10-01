Глава Крыма сообщил о сбитой силами ПВО ракете над Джанкоем

По данным Сергея Аксенова, жертв и пострадавших нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны в Республике Крым сбили ракету над Джанкоем, осколки повредили складские помещения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"Над Джанкоем силами ПВО сбита ракета. Осколками повреждены складские помещения. Жертв и пострадавших нет. Глава администрации города Игорь Викторович Ивин находится на месте и лично докладывает по ситуации", - написал Аксенов.

Как уточнил в своем Telegram-канале советник главы республики Олег Крючков, по предварительным данным, речь идет о ракете С-200.