1 октября, 11:01

В ДТП под Иркутском пострадали три человека

Среди пострадавших оказался трехлетний ребенок

ТАСС, 1 октября. Трое пассажиров, в числе которых трехлетний ребенок, пострадали в ДТП в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"По предварительным данным, произошло столкновение двух автомобилей Toyota Corolla RunX и Toyota Land Cruiser. В результате автоаварии пострадали и доставлены в медицинское учреждение три пассажира первой иномарки, в их числе трехлетний ребенок", - говорится в сообщении.

Авария произошла в поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района. Надзорное ведомство контролирует проверку по факту аварии. 

Теги:
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