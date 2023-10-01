В Кемеровской области два человека погибли в результате пожара

Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем

ТАСС, 1 октября. Мужчина и женщина погибли в результате пожара в квартире одного из домов в городе Киселевске Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Прибывшими на место происшествия сотрудниками МЧС при локализации возгорания в квартире обнаружено тело 48-летнего мужчины без признаков жизни. <...> 47-летняя женщина скончалась в карете скорой помощи по пути следования в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Вместе с двумя взрослыми в сгоревшей квартире находился 4-летний ребенок, женщина спасла ему жизнь, сбросив с балкона на покрывало, которое натянули соседи. После она прыгнула сама.

Прибывшая на место происшествия мать ребенка отказалась от его госпитализации.

Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Организована доследственная проверка по факту гибели людей.