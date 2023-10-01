В Башкирии после драки с участием иностранных граждан возбудили дело

По данным полиции, конфликт произошел из-за денежного долга

ТАСС, 1 октября. Полиция задержала в Уфе четырех иностранных граждан после массовой драки на территории одного из медучреждений. Возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Башкирии.

"В Уфе возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Сегодня ночью в дежурную часть поступило сообщение о драке на улице Аксакова. Прибывшие сотрудники полиции задержали четверых предполагаемых зачинщиков конфликта - иностранных граждан, один из которых находится на территории нашей страны с нарушением миграционного законодательства. В отношении него составлен материал по ст. 18.8 КоАП РФ", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в одном из кафе на улице Аксакова между двумя компаниями произошел конфликт из-за денежного долга. Уже находясь на улице, участники конфликта переместились на территорию одного из медучреждений рядом с кафе. Медработники сообщили о происходящем в полицию.

По данным СМИ, массовая драка произошла в центре Уфы на подстанции скорой помощи. Медработники якобы заступились за женщину, но хулиганы напали и на них.