В ДТП на Ставрополье погибли четыре человека

Личности погибших устанавливаются

ПЯТИГОРСК, 1 октября. /ТАСС/. Четыре человека погибли в автоаварии в Минераловодском округе на Ставрополье, сообщается в Telegram-канале УГИБДД по Ставропольскому краю.

"1 октября около 20:00 мск на 118 км автодороги "Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды" водитель легкового автомобиля Granta, двигаясь со стороны Минеральных Вод в направлении Александровского, допускает наезд на стоящий на проезжей части легковой автомобиль, который являлся участником не учетного ДТП с 3 автомобилями, без пострадавших, после чего допускает выезд на полосу встречного движения, где происходит столкновение со встречным грузовиком MAN. В результате происшествия водитель и три пассажира Granta (все мужчины) от полученных травм погибают на месте ДТП", - говорится в сообщении.

Личности погибших устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб.