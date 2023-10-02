1 октября, 23:10

В Мексике из-за обрушения церкви погибли пять человек

От 30 до 40 человек могут находиться под завалами, сообщает газета Síntesis

МЕХИКО, 2 октября. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек стали жертвами обрушения крыши церкви в муниципалитете Сьюдад-Мадеро в штате Тамаулипас в северной части Мексики. Об этом сообщила в воскресенье местная газета Síntesis.

Отмечается, что от 30 до 40 человек, находившихся в церкви, могут быть под завалами. Незадолго до обрушения в здании собрались прихожане для совершения обряда крещения.

На место инцидента прибыли сотрудники службы скорой помощи и спасатели для извлечения пострадавших из-под завалов. Причины обрушения устанавливаются. 

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Мексика
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