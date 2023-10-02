В Иркутской области в результате ДТП погиб один человек

Еще пятеро пострадали

ТАСС, 2 октября. Один человек погиб, пятеро доставлены в больницу после ДТП в Братском районе Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

"По предварительной информации, <...> 37-летняя женщина, двигаясь на автомобиле Honda Fit со стороны города Братска в сторону города Тулуна, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустила столкновение с автомобилем Volkswagen Polo, который двигался во встречном направлении. В результате случившегося 43-летний пассажир автомобиля Volkswagen Polo скончался на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда скорой медицинской помощи. В медучреждение города Тулуна с травмами различной степени тяжести были госпитализированы оба водителя иномарок и трое их пассажиров", - говорится в сообщении.

По данным МВД, авария произошла на 58-м км федеральной автодороги "Вилюй" в Братском районе. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.