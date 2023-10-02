В Белгородской области в жилой дом попал снаряд ВСУ

Пострадавших нет

БЕЛГОРОД, 2 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в понедельник утром нанесли удар по селу Козинка Белгородской области, зафиксировано попадание снаряда в жилой дом. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, пострадавших нет.

"Сегодня утром под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа. Один из снарядов пробил крышу частного жилого дома. Слава богу, пострадавших нет", - написал глава региона.

По его словам, подомовой обход территории продолжается.