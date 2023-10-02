В Кызыле вынесли приговор за убийство подросткам из кадетского корпуса

Они осуждены на сроки от шести до восьми лет

ТАСС, 2 октября. Три подростка из Тувинского кадетского корпуса осуждены на сроки от шести до восьми лет в воспитательной и исправительной колонии общего режима за убийство 18-летнего молодого человека. Об этом сообщила прокуратура Тувы.

"Кызылский городской суд вынес приговор в отношении воспитанников школы-интерната "Тувинский кадетский корпус". <...> Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновных к лишению свободы на сроки от шести до восьми лет в воспитательной и исправительной колонии общего режима каждому ввиду несовершеннолетнего возраста в период совершения ими преступления", - говорится в сообщении.

В 2022 году в лесном массиве Кызыла было найдено тело 18-летнего молодого человека с множественными ножевыми ранениями. По факту убийства было возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ), задержаны три подозреваемых подростка.

Суд установил, что в сентябре 2022 года три воспитанника школы-интерната в возрасте 16 и 17 лет, будучи пьяными, напали на молодого человека. "Используя незначительный повод, в связи с тем, что бывший воспитанник интерната накануне с ними высокомерно и неуважительно разговаривал, нанесли ему более 60 ударов ножом в область расположения жизненно важных органов, от которых потерпевший скончался на месте", - пояснили в прокуратуре.