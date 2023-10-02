В Череповце более 400 домов и 11 школ остались без отопления из-за поломки котла

Специалисты "Газпром теплоэнерго Вологда" обещают вернуть тепло и горячую воду к вечеру, уточнил мэр города Вадим Германов

ТАСС, 2 октября. Заягорбский район города Череповца Вологодской области остался без отопления и горячей воды из-за поломки котла спустя две недели после старта отопительного сезона. В зону отключения попали 411 многоквартирных домов, 11 школ и 25 детских садов, тепло обещают вернуть в понедельник вечером, сообщил мэр города Вадим Германов.

"411 жилых домов, 11 школ и 25 детских садов Заягорбского района Череповца остались сегодня без отопления и горячей воды. "Газпром теплоэнерго Вологда" ссылается на ремонты на котельной №2. Ситуация тревожная. Эту фразу вполне можно выносить в заголовок, потому что поломка котла спустя две недели после начала отопительного сезона - событие неординарное. Хорошо, что сейчас температура на улице находится в исключительно положительных значениях, но впереди - зима и морозы", - сообщил Германов в своем Telegram-канале.

При подобной поломке котла его функции обычно берет на себя дублирующий агрегат. Но на данный момент "Газпром теплоэнерго Вологда" проводит капитальный ремонт котла.

Тепло и горячую воду в дома специалисты "Газпром теплоэнерго Вологда" обещают вернуть к вечеру. Управляющим компаниям потребуется несколько часов на подключение, уточнил мэр.

По данным региональной метеослужбы, в Череповце по ночам прогнозируется плюс 7-9 градусов, днем - до 13 градусов тепла.