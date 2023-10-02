На Кубани в ДТП с автобусом пострадали девять человек

Водитель врезался в бетонное ограждение

КРАСНОДАР, 2 октября. /ТАСС/. Автобус с пассажирами, следовавший транзитом из Анапы в другой регион РФ, врезался в бетонное ограждение в Кущевском районе Краснодарского края, в результате госпитализированы девять человек. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Ночью 2 октября по М-4 "Дон" автобус Mercedes-Benz следовал из Анапы транзитом в другой регион. В Кущевском районе 35-летний водитель не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. В результате ДТП девять пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Уточнятся, что сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, назначено проведение проверки по факту ДТП.