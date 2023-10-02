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Подрыв автомобиля Захара Прилепина

СК потребовал продлить до января арест обвиняемому в покушении на Прилепина

Рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей Александра Пермякова назначили на 4 октября

МОСКВА, 2 октября./ТАСС/. Басманный суд Москвы 4 октября рассмотрит ходатайство о продлении до января срока ареста Александру Пермякову, обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей Пермякову А. А. назначено на 4 октября. Следствие просит суд оставить Пермякова в СИЗО до 6 января 2024 года", - сказала представитель суда.

6 мая в поселке Пионерский Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал Прилепин. Погиб соратник писателя Александр Шубин, который служил вместе с ним до и после начала специальной военной операции, в том числе в составе батальона Росгвардии "Оплот". Прилепин получил ранения. По подозрению в причастности к преступлению был задержан уроженец Донецкой области Александр Пермяков, который признался, что работал по заданию украинских спецслужб. Он обвиняется в совершении террористического акта и незаконном обороте взрывчатых веществ. 

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РоссияПрилепин, ЗахарПодрыв автомобиля Захара Прилепина
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