Пассажиры перебронированы на ближайшие рейсы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Наземные службы аэропорта Пхукета повредили створку шасси самолета "Аэрофлота". Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании. Пассажиры этого рейса перебронированы на ближайшие рейсы.

"Наземные службы аэропорта Пхукета повредили створку шасси воздушного судна при подготовке к вылету рейса SU275 Пхукет - Москва от 2.10.2023. Пассажиры перебронированы на другие ближайшие рейсы. На время ожидания пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что для пассажиров организовано питание и напитки, а также размещение в гостинице.