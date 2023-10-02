Мэра Тулуна допрашивают по уголовному делу о переселении людей из ветхого жилья

Однако он не задержан, уточнил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев

ТАСС, 2 октября. Мэра города Тулуна в Иркутской области Юрия Кариха допрашивают в рамках возбужденного уголовного дела по переселению людей из ветхого и аварийного жилья, а также по переселению граждан из подтопленных территорий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

"В telegram-каналах появилась информация про задержание мэра Тулуна Юрия Владимировича Кариха. Хочу прояснить данную ситуацию. Действительно, сегодня Следственным управлением СК по Иркутской области в рамках возбужденного уголовного дела по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, а также по переселению граждан из подтопленных территорий, идет проверка. Юрий Владимирович Карих допрашивается следственными органами, но на данный момент он не задержан", - написал Кобзев.

Карих в 2010 году выбрали мэром Тулуна. Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны летних паводков. Сильнее всего от наводнения пострадал Тулун, где проживают почти 40 тыс. человек. Вода в реке Ия поднялась до 14 м - вдвое выше критического. В 2022 году власти Тулуна сообщали ТАСС, что завершить программу переселения жителей города, дома которых в 2019 году пострадали от повышения уровня грунтовых вод, планируется в 2025 году.