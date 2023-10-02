В ДНР украинского пограничника приговорили к 28 годам колонии за расстрел пленного

Алексей Лазовик будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима

ДОНЕЦК, 2 октября. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к 28 годам колонии строгого режима инспектора пограничной службы Украины Алексея Лазовика за убийство раненого военнослужащего ДНР. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего инспектора государственной пограничной службы Украины Алексея Лазовика. Он признан виновным по п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленным на оккупированной территории)", - сообщили в прокуратуре.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Лазовика к 28 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

По данным следствия, преступление было совершено в марте 2022 года в Мариуполе. Лазовик вместе с сослуживцами задержали и расстреляли раненого военнослужащего, от полученных ранений он умер на месте.