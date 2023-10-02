Регистратору отделения Росреестра в Клину предъявили обвинение во взятке

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил обвинение в получении взятки регистратору Клинского территориального отдела Росреестра, и в превышении должностных полномочий - директору муниципального центра проведения торгов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

"Следователем следственного отдела по Клину ГСУ СК России по Московской области директору муниципального казенного учреждения "Центр проведения торгов" предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), а государственному регистратору Клинского территориального отдела управления Федеральной государственной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - в получении взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, директор муниципального учреждения с 2017 по 2021 год в нарушение федерального законодательства способствовала заключению муниципальных контрактов на наиболее выгодных для конкретных аффилированных юридических лиц условиях для быстрого исполнения условий программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В это же время государственный регистратор Клинского территориального отдела Росреестра за взятки сокращала сроки перехода права собственности на приобретаемые в рамках программы квартиры для обеспечения детей-сирот, а также оказывала содействие в сопровождении данных сделок другими способами.

Как отметили в пресс-службе, обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.