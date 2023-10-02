В Кирове в ДТП с автобусом пострадали три человека

Авария произошла на Октябрьском проспекте у дома №96

ТАСС, 2 октября. Три человека пострадали в результате столкновения автомобиля и маршрутного автобуса в Кирове. Об этом сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Кировской области.

"В 17:25 в Кирове на Октябрьском проспекте у дома №96 произошло столкновение автомобиля Haval и автобуса ПАЗ городского маршрута №9. В результате происшествия, по предварительным данным, были травмированы три пассажира автобуса", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются причины происшествия.